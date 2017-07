Latvala: soomlastel pole enam Soome rallil eeliseid

"Ma tunnen end kindlalt, aga ma ei usu, et Soomes oleks soomlastel enam koduralli eeliseid. Väga paljud katsed on iga-aastaselt kasutusel ja teised sõitjad on kogunud samuti palju kogemusi. Ootan suurt võitlust," lausus ta enne võistlust.

"Monte Carlo kõrval tahavad just Soomes kõik võita, eriti soomlased. See on positiivne surve. Minu eesmärgis pole kahtlust - võit," lisas ta siiski.

Latvala kõrval sõidavad Toyotas ka Juho Hänninen ja Esapekka Lappi. "Soome on meie jaoks väga eriline koduralli ja kuni sõitjad tunnevad end enesekindlalt, tunnen nii ka mina," lausus Mäkinen.

"Ma arvan, et oleme hästi valmistunud, sest meil on Soome katsetelt hulganisti kogemusi. Teiselt areneb meie auto kogu aeg ja avastame pidevalt uusi asju. Kindlasti on see ralli meie jaoks uskumatu kogemus ja näeme katsetel väga palju fänne."