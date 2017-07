Maailmamängude orienteerumissprindis eestlased end ei ületanud

Sprindivõistlus ise oli alale iseloomulikult väga tasavägine ja põnev. Vaid naiste sprindi suveräänne liider Maja Alm Taanist suutis seegi kord teistest peajagu üle olla, saavutades 3,8 km ja 19 KP-ga rajal ülekaaluka 33-sekundilise võidu. Seda tasavägisem oli heitlus järgnevatele medalikohtadel. Hõbeda võitis Elena Roos Šveitsist ajaga 14.32,5. Pronksiheitluses edestas rootslanna Lina Strand 0,1 sekundiga venelannat Galina Vinogradovat.

Eestlastest parimana saavutas Annika Rihma 23. koha ajaga 16.10,5. "Normaalne jooks, arvestades et sprint pole minu lemmikala," lausus Rihma alaliidu pressiteate vahendusel. "Kõik tehtud teevalikud polnud kõige paremad, aga viisin valitu sujuvalt ellu."

Evely Kaasiku kaotas kaasmaalasele 11 sekundiga ja saavutas 27. koha. Evely hinnang jooksule oli, et tegemist oli tavapärase vanalinna sprindiga, kus kõige olulisem on väga hea jooksuvõime. "See suvi on aga paraku selline, et minus ei ole sprinterit ja kuskilt seda ka välja ei võlu. Mõned valikuvead tulid ka sisse, aga valikutevahelised erinevused olid minimaalsed. Lisaks tegin hetkelisest tähelepanematusest ühe veidi suurema ringijooksu, mis nõudis hulga kaotussekundeid."

Eriti tasavägise medaliheitluse pidasid 4,4 km ja 21 KP-ga sprindirajal maha mehed. Kuldmedaliheitluses liikusid kogu raja sekund-sekundis rootslane Jerker Lysell ja belglane Yannick Michels. Lõpujoonel oli rootslane napi kahe sekundi võrra nobedam ja kuldmedal kuulus ajaga 14.40,5 talle. Sama tasavägine oli pronksiheitlus, kus viimasena startinud hooaja edetabelijuht Matthias Kyburz Šveitsist edestas napi sekundiga ukrainlast Ruslan Glebovit.

Eesti mehed tegid head stabiilsed jooksud, aga paraku jäi parema saavutamiseks selgelt jooksukiirusest vajaka. Kenny Kivikas saavutas 26. koha, aeg 15.58,0. "Tehniliselt jään sooritusega enam-vähem rahule. Mingil põhjusel ei suutnud füüsiliselt kehast maksimumi võtta, kuigi enesetunne oli hea," lausus Kivikas.

Kristo Heinmanni avastart maailmamängudel tõi talle 32. koha, aeg 16.37,1. "Olen rahul. Tehniliselt stabiilne sooritus. Ei läinud üle oma varju hüppama, vaid tegin seda mida ma oskan," ütles Heinmann.

Homme stardivad orienteerujad lühirajal ja neljapäeval on kavas sprinditeade segavõistkondadele.