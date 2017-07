Neutraalne lipp Venemaa kergejõustiklasi rahata ei jäta

Kupper MM-pileti teenimisest: see rong on kahjuks läinud

Esmaspäeval teatas Venemaa kergejõustikuliidu ametnik Jelena Orlova uudisteagentuurile R-Sport, et Londoni MM-ile sõidab neutraale lipu all 19 sportlast. Rahvusvaheline kergejõustikuliit pole seda küll kinnitanud, lisades, et kvalifitseerumisprotsess pole veel läbi.

Venemaa kergejõustik on alates ülemöödunud aastast rahvusvahelisest kergejõustikuelust eemaldatud, sest Eesti idanaabrit süüdistatakse riiklikus dopingupoliitikas, mida Venemaa võimud on küll eitanud.

Venemaa spordiminister Pavel Kolobkov sõnas, et Londoni maailmameistrivõistlustel neutraalse lipu all võistlevad venelastest sportlased sellega rahaliselt ei kaota ja nende kulud kaetakse.

