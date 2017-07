Kapten Toobal: olen rahulik tüüp, ei pea pead külma vee alla panema

Eesti võrkpallikoondis on sel suvel pidanud juba veerandsada kohtumist ja see pole kaugeltki kõik, sest ees ootab EM-finaalturniir. Kapten Kert Toobali tunnistab, et vahepeal koondises ikka üksteisest väsitakse, aga tervikuna on sisekliima väga hea.