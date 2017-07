10-võistluse EM-pronks 3 aastat tagasi: tõkked, teivas ei tule kõne allagi

"Spordi mõttes on see väga pikk töö olnud. Kergejõustiku mõttes see väga pikk ei ole olnud, sest kergejõustikuga ma nii pikalt veel tegelenud ei ole. Aga kehaline aktiivsus on väga varajasest peale olnud olemas ja sealt see tuli," põhjendas Eestisse tagasi jõudnud Tilga ERR-ile.

"Alustasin jalgpallurina umbes seitsme-aastasena. Siis liikusin edasi korvpalli peale, mängisin seda mitu aastat. Kolm ja pool aastat tagasi pühendusin täielikult kergejõustikule, aga siis ka kõrgushüppele ja odale. Märkasin, et mul on teiste alade peale ka annet - võiks mitmevõistlust proovida. Treener Jaan utsitas proovima ja sealt see kõik alguse saigi."

Noorsportlase juhendaja Jaan Tiitsaar tunnistas, et tiitlivõistluste medalini jõudnud hoolealune ei tahtnud alguses kümnevõistlusest kuuldagi "Esimest korda nägin teda 17. veebruaril kolm ja pool aastat tagasi ja ütlesin, et näed välja nagu kümnevõistleja, mille peale ta väga kõvasti vastu vaidles. Et tõkkejooks ja teivashüpe ei tule kõne allagi," meenutas Tiitsaar nüüd.

"Esimene kümnevõistlus kaks suve tagasi Rakveres A-klassi 6218 punkti ja teivashüpe 2.70... tõke oli üllatavalt hea - 15,86. Siis ta ka veel ei olnud kümnevõistleja. Kümnevõistluse võttis ta pähe alles novembris umbes poolteist aastat tagasi. Möödunud aasta esimene oli 6200 ja teine 7200... päris kolmas võistlus ei olnud, aga kolmandal aastal siis kaheksa...[8000 punkti]. Kuus, seitse, kaheksa - väga ilus rida!"

Edu pandiks peab treener hoolealuse kindlust võistlustel. "Kui võtta maha Balti matši õnnetu teivashüppe kukkumine, siis oli see tegelikult alles neljas kümnevõistlus. Ja mitte üheski kümnevõistluses ei ole ta kaugushüpet ega heiteid alustanud ebaõnnestunud katsega. See, et esimese katsega tuleb saada tulemus, on siiamaani pidanud täielikult."