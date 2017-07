U-20 EM-il hõbedani jõudnud Erm: ma olen ikka päris hämmastunud

"Ma olen ikka päris hämmastunud. Kaks nädalat enne võistlust oli haigus ja arvasin, et ei ole vormis, aga siis, kui läksin staadionile, oli ikkagi tiitlivõistluste emotsioon sees ja andsin endast parima. Kõik tuli välja," lausus tagasi kodumaale jõudnud Erm.

Oma viimaste hooaegade edu aluseks loeb ta stabiilsust ja enesekindlust. "Praegu tegin igal heitealal esimese korraga kõva tulemuse ära. Ma arvan, et sealt saab alati juurde panna. Kõrgus oli ainus ala, mis natuke pekki läks... siis neljasajas meetris tegin need punktid tagasi ja andsin endast parima."

19-aastane mitmevõistleja jäi eriti rahule teise päeva avaalaks olnud 110 meetri tõkkejooksuga. "Start oli kehv, aga minek ja rütm olid väga head."

Treener Holger Peeli sõnul lisas medalirõõmu asjaolu, et see ei tulnud kergelt. "Mulle tegi rõõmu see, et kevad oli hästi raske. Lõpueksamid ja terviseprobleemid. Sellest tulime üle ja hästi läbi mõeldud tegevus... ilmselt sellepärast edu jällegi tuli. Kui eelmisel aastal tegi seitse isiklikku rekordit, siis tänavu jälle seitse isiklikku rekordit. See oli see kõva pool."

Grossetos tehti ka väga kõvad punktisummad: võidumees Niklas Kauli tulemus 8435 tähistab ühtlasi ka omaealiste maailmarekordit. Ermi 8141 annab talle vastavas edetabelis teise positsiooni. "Nende vahenditega hakati 2001. aastast alates tegema ja sellest ajast ainult teist korda maailmarekordit teinud Kaul on teinud rohkem ja teised on seljataga," lisas Peel.