Valitsev maailmameister ei saa kodusel MM-il võistelda

"Aasta algas suurepäraselt ja vorm oli paljulubav, aga seejärel on mind järjepanu tabanud tagasilöögid," vahendab BBC Rutherfordi sõnu. "Neist värskeimad on hüppeliigese sidemete vigastus ja sportlase song. Mõlema raviga on läinud kauem kui lootsime, ma pole saanud üldse treeningutel hüpata, veel vähem võistlustel."

"Olen äärmiselt löödud. See staadion on minu jaoks väga eriline koht ja olen väga nördinud, et ei saa maailma parimate fännide ees võistelda staadionil, kus mu elu muutus," lisas Rutherford, kes on ka valitsev maailmameister.

Pärast Londoni olümpiakulda tuli ta 2014. ja 2016. aastal Euroopa meistriks, lisaks võidutses ta 2014. aastal ka Rahvaste Ühenduse mängudel. 2015. aastal tuli ta Pekingis maailmameistriks ning mullu võitis Rio olümpial pronksi.

Sõrmevigastuse tõttu jääb MM-ilt kõrvale ka brittide 4x100 m teatejooksu meeskonda valitud Richard Kilty. Suurbritannia koondisega liitusid aga kaugushüppajad Shara Proctor ja Jazmin Sawyers, 3000 m takistusjooksja Lennie Waite, 5000 m jooksja Marc Scott ning 400 m tõkkejooksja Jess Turner.