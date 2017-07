Froome'i abimees: järgmisel aastal tahan tulla Pariisi kollases särgis

Pärnus toimub sel nädalal 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF turniir Merko Estonian Open, kus avapäev eestlastele erilist edu ei toonud. Homme asuvad võistlustulle Jürgen Zopp ja Kaia Kanepi, kellel mõlemal on turniiri esimene paigutus.

Tour de France'i neljandana lõpetanud ja poodiumikohast vaid sekundi kaugusele jäänud Sky rattur Mikel Landa, kes oli üldvõidu pälvinud Chris Froome'i põhiline abimees, avaldas, et järgmisel aastal on temal plaanis Pariisis kollases särgis särada.

