Eestist sõidab võrkpalli EM-finaalturniirile ligi 1500 fänni

Võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir algab Poolas 24. augustil. Tänavune Euroopa meister selgub 3. septembril. Juunis võrkpalli Maailmaliiga 3. tugevusgrupi võitnud ja äsja MM-i 3. ringi valikturniiri 2. kohaga lõpetanud Eesti koondise turniir algab 24. augustil mänguga põhjanaabri Soome vastu.

Eesti võrkpalliliidu ja korraldajate vahelise kokkuleppe tulemusel oli Eesti võrkpallisõpradel võimalus osta eelmüügist alagrupiturniirile pileteid spetsiaalselt Eesti fännidele reserveeritud sektoritesse. Korraldajatelt laekunud info põhjal osteti Eestist pileteid väga aktiivselt. Kõige populaarsem on hetkeseisuga 2. vooru kohtumine Serbiaga, kuhu on tänaseks Eesti fännisektoritesse müüdud peaaegu 1500 piletit.

Kes pole veel mängupileteid ära ostnud, aga soovib siiski Eesti rahvuskoondisele kaasa elama minna, siis alates tänasest saab pääsmeid EM-finaalturniirile osta siit.

Võrkpalliliit andis ka teada, et veel on vabu kohti võrkpallifännide tšarterlennule. Otselend Tallinnas Gdanskisse ja tagasi toimub koostöös rahvusliku lennukompanii Nordicaga. Väljalend Tallinnast 24. augustil kell 6.00, tagasilend Gdanskist 29. augustil kell 22.15. Tšarterlennu hind ühele reisijale on 295€.

Eesti koondise alagrupimängude ajakava (kohalik kellaaeg):

24. august kell 17.30 Eesti – Soome

26. august kell 17.30 Eesti – Serbia

28. august kell 20.30 Eesti – Poola

EM-finaalturniiril osaleb 16 meeskonda, kes on jaotatud nelja alagruppi, igas alagrupis neli meeskonda. Alagrupi võitja pääseb otse veerandfinaali, teise ja kolmanda koha omanikud lähevad vastamisi play-off-ringis, mille võitja liigub samuti kaheksa parema sekka. Eesti alagrupi võistkondi ootab ees vastasseis C-alagrupi omadega. Selle neliku moodustavad Bulgaaria, Hispaania, Sloveenia ja Venemaa. Liskaks osalevad EM-finaalturniiril Itaalia, Saksamaa, Slovakkia ja Tšehhi (B-alagrupp) ja ning Belgia, Holland, Prantsusmaa ja Türgi (D-alagrupp).

Play-off-ringi kohtumine ja hilisemad mängud toimuvad Eesti alagrupi meeskondade jaoks Krakówis. Play-off-matš toimub 30. augustil, veerandfinaal 31. augustil. Turniiri poolfinaalid peetakse 2. septembril ja medalimängud 3. septembril.