Chelsea täht sai sõprusmängus mitu luumurdu

Chelsea peatreener Antonio Conte lausus, et Arsenali vastu vigastada saanud Pedro Rodriguezi seis on esialgu arvatust hullem. Liiga pikalt hispaanlane vigastuspausi pidama siiski ei pea.

29-aastane ründaja vahetati 3:0 võidumängus välja pärast rasket kokkupõrget Arsenali puuriluku David Ospinaga. Klubi teatas hiljem, et Pedro veetis põrutuse ja näovigastuste tõttu öö haiglas, vahendab Soccernet.ee.

"Olukord oli esialgu arvatust tõsisem, sest me lootsime, et see on ainult põrutus. Selle asemel on tal mitmed luumurrud. Maskiga saab ta umbes kümne päeva pärast meiega taas tööle hakata," sõnas Conte enne Singapuris toimuvat sõprusmängu Müncheni Bayerniga.

Arsenali väravavahti David Ospinat Conte ei süüdistanud. "Ma olin ise mängija ja tean, et sellist tüüpi õnnetused juhtuvad. Ospina proovis palli mängida," sõnas Conte.

Samuti lisas itaallane pressikonverentsil, et värske ost Alvaro Morata võib teisipäeval Bayerni vastu mõned minutid mänguaega teenida.