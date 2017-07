Klopp: Markovic ilmselt lahkub Liverpoolist

Serbia koondislane oli eelmisel hooajal laenulepinguga esmalt Lissaboni Sportingus ning seejärel Hull Citys. Markovic tegi kaasa Liverpooli esimeses hooajaeelses sõprusmängus Tranmere’i Roversiga, kuid teda ei võetud kaasa Hong Kongi siirdunud meeskonnaga, vahendab Reuters.

"Pole saladust, et kui Lazar leiab uue klubi, alustame läbirääkimisi," ütles Klopp Liverpool Echole. "Ta on hea mängija ja ta meeldib mulle inimesena. Ta on nüüd heas vormis, enne vaevas teda kubemelihasevigastus, aga nüüd on kõik korras. Kindlasti on klubi, kes teda vajab."

23-aastane Markovic liitus Liverpooliga 2014. aastal Lissaboni Benficast, ta on kolme aasta jooksul käinud Liverpooli eest platsil 34 kohtumises.