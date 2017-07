Vigastus võib Djokovici US Openilt eemale jätta

Djokovic andis Wimbledoni veerandfinaalis Tomaš Berdychile loobumisvõidu ning ütles hiljem, et parema käe küünarnukk on talle juba umbes poolteist aastat valu teinud.

Serbia väljaanne Sportski Zurnal avaldas, et 30-aastast mängumeest võib nüüd oodata kuni 12-nädalane vigastuspaus.

"Tal on luupõletik," ütles Serbia tenniseliidu ja Davis Cupi meeskonna arst Zdenko Milinkovic väljaandele. "Praegu on Novak Torontos, kus erinevad spetsialistid tema vigastust uurivad."

Arsti sõnul on süpmptomid taastumas, kuid Djokovic peab küünarnukile siiski puhkust andma, kuna ta soovib operatsiooni vältida.

Karjääri jooksul 12 suure slämmi turniiril võidutsenud Djokovic on US Openil triumfeerinud kahel korral – 2011. ja 2015. aastal. Veel viiel korral on ta finaali jõudnud, mullu kaotas ta tiitlimängus Stanislas Wawrinkale. Tänavune US Open algab 28. augustil.