Euroopa olümpiafestivali avapäev tõi uue Eesti noorterekordi

Ujumises püstitas Kertu Kaare uue Eesti noorterekordi 100 m vabaltujumises 4x100 m teateujumise sees – 58,37. Ka naiskondlik (Kertu Kaare, Laura Kalvet, Laurika Lint, Melissa Priidel) rekord ei jäänud kaugele – 4.00,72, kohaks jäi 19.

Päeva kõrgeim koht tuli aga Mark Sovtsa esituses, kes pääses 100 m rinnuliujumises ajaga 1.05,73 poolfinaali ning sai seal 13. koha (aeg 1.06,21). Alex Ahtiainen ja Sergei Volkov ujusid 100 m liblikujumises välja uued isiklikud rekordid – vastavalt 56,90 (22. koht) ja 58,21 (33. koht). Ahtiainen võistles veel ka 100 m seliliujumises, kus sai 27. koha ajaga 59,92. 100 m seliliujumises sai Kertu Kaare 32. koha ajaga 1.07,28 ning Katriin Hansalu 41. koha ajaga 1.09,40. 400 m kompleksujumises teenis Melissa Priidel 34. koha ajaga 5.20,52.

Kergejõustikus said Eerik Haamer ja Lilian Turban tähistada finaalipääsu. Teivashüppes ületas Haamer kõrguse 4.20 ning kibeles järgmist kõrgust alistama, kui selgus, et see polegi vajalik – finaalipääs oli juba igal juhul kindel. Turban ületas kaugushüppe kvalifikatsiooninormi viimasel, kolmandal katsel, kui hüppas uue isikliku rekordi 5.89. Turbani kaugushüppe finaal algab teisipäeva õhtul kell 17.45, lisaks ootab teda neljapäeval ees ka kõrgushüppe kvalifikatsioon. Haameril seisab teivashüppe finaal ees kolmapäeval kell 17. Napilt jäi finaalist välja vasaraheitja Emely Karhu, kes sai teises ringis kirja tulemuse 53.18 ning oli sellega esimene, kes finaali ukse taha jäi.

U-16 korvpallimeeskond kohtus alagrupimängus Leeduga. Esimese veerandaja suutis Eesti koondis väga hästi mängida ja juhtis kuue punktiga. Teisel veerandajal sai põhimängijatel ramm otsa ning Leedu oma ühtlasema koosseisuga suutis oma mängu käima saada, järele võtta, mööda minna ning suurelt juhtima minna. Mängu lõpuks seisis tablool 73:49 leedukatele.

See tähendab, et teisipäevases kohtumises Türgiga on Eesti koondisel alagrupist edasipääsuks vaja võit kätte saada. Türgiga kohtutakse teisipäeval kell 15.30, Eesti meeskond võistleb Györis koosseisus Kerr Kriisa, Ran Andre Pehka, Hannes Saar, Kaspar Kitsing, Kaspar Lootus, Joonas Riismaa, Karl Gustav Paloots, Kristo Tammiksaar, Patrik Peemot, Leemet Loik, Peeter Toomas Tael, Kristjan Kokk.

Tennises keerasid vihm ja äike võistlusgraafiku täielikult pea peale. Nii sai Katriin Saar oma hommikuse matši rootslanna Frida Bostrandiga pidada alles õhtul. Ülimalt tasavägine mäng lõppes Bostrandi võiduga 7:6, 6:4. Teisipäeval Carol Plakkile üksikmängu teises ringis ega Plakki-Saare paarimängule aga veel kaasa elada ei saa, sest siis mängitakse järele hoopis ilma tõttu pidamata jäänud kohtumisi.

Iga kahe aasta tagant korraldataval Euroopa noorte olümpiafestivalil saavad osaleda sportlased vanuses 14-18 aastat. 2017. aasta suvise Euroopa noorte olümpiafestivali programmis on kümme spordiala ja kokku jagatakse välja 39 medalikomplekti, festivalil osaleb 3500 sportlast-treenerit 50 riigist. Noorte olümpiafestivali eesmärk on propageerida sporti ja olümpiaväärtusi, inspireerida noori spordiga tegelema ning edendada ausat mängu ja sallivust. Seekordne olümpiafestival kestab laupäevani.

Eesti koondis on Euroopa noorte olümpiafestivalidelt võitnud arvukalt medaleid, kolmeteistkümnelt suviselt olümpiafestivalilt kokku 10 kuldmedalit, seitse hõbemedalit ja viis pronksmedalit. Nende seas Aleksei Budõlin (1993 kuldmedal judos), Martin Padar (1995 kuldmedal judos), Margus Hunt (2003 kuldmedal kettaheites), Kaire Leibak (2005 kuldmedalid kaugushüppes ja kolmikhüppes), Grigori Minaškin (2007 kuldmedal judos), Liina Laasma (2009 kuldmedal odaviskes), Kregor Zirk (2015 kuldmedal 100 m liblikujumises), Tanel Kangert (2003 pronksmedal eraldistardist), Rasmus Mägi (2009 pronksmedal 400 m tõkkejooksus).