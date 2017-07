Liverpooli ihkav Leipzigi keskväljamees jõhkrutses treeningul

Kuuldavasti oli 25-aastane Demme valudes lausa nutnud. Enne, kui sakslast hakati tohterdama, kutsus peatreener Ralph Hasenhüttl mängijad kokku ja teatas, et treening on lõppenud. Demmet nähti hiljem väljakult lahkumas kinniseotud parema põlvega, vahendas Soccernet.ee.

Toimunut peetakse Keita frustratsiooniks, sest ghanalane teab Liverpooli huvist ja tahab ka ise väga Inglismaale siirduda. Leipzig ei soovi mingi valemiga oma ühte suurimat staari minema lasta ning tagasi on lükatud 65 ja 75 miljoni euro suurused pakkumised.

Sky kirjutab, et Liverpool plaanib teha ka kolmanda, ligi 85 miljoni euro suuruse pakkumise. Leipzigi meeskonna tundmatuks jääda soovinud isik on aga öelnud, et Keitat ei müüda ühegi summa eest selle üleminekuakna jooksul.