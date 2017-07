Kanepi ja Zopp peavad Pärnus homme oma esimese kohtumise

Pärnus toimub sel nädalal 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF turniir Merko Estonian Open, kus avapäev eestlastele erilist edu ei toonud. Homme asuvad võistlustulle Jürgen Zopp ja Kaia Kanepi, kellel mõlemal on turniiri esimene paigutus.

Täna said Eesti tennisistidest esimeses ringis võidu Elena Malõgina naiste üksikmängus ja meespaar Mattias Siimar/Markus Kerner. Malõgina alistas kuuenda paigutusega rumeenlanna Cristina Adamescu 6:4, 7:5 ning Siimar/Kerner Rootsi-Prantsusmaa paari Patrick Brydolf/Francois-Arthur Vibert 7:5, 7:6 (7:2).

Karl Kiur Saar kaotas kolmanda paigutusega argentiinlasele Matias Franco Descottele 3:6, 1:6 ning Valeria Gorlats jäi sama tulemusega alla lätlannale Rebeka Margareta Mertenale. Õhtuses mängus pidi Maria Lota Kaul tunnistama teise paigutusega venelanna Daria Kružkova 6:2, 6:1 paremust.

Paarismängus pidi Karl Kiur Saar/Johannes Seeman, Hendrik Inno/Kristofer Siimar ja Ilona Poljakova/Liina Suurvarik leppima kaotusega.

Homme hommikul kell 11 alustavad üksikmängudega Maileen Nuudi ja Tuule Tani. Pärast seda on väljakul meeste üksikmängudes Kristofer Siimar, Kristjan Tamm, Mattias Siimar. Pärastlõunal (mitte enne kella 16) on Jürgen Zopp vastamisi sakslase Leonard Von Hindtega. Päeva mäng kell 18 on Kaia Kanepi ja poolatar Aleksandra Buczynska vahel.