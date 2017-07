Võrkpallikoondise abitreener: meilt oodatakse päris palju

"Eesti võrkpallikoondis on saavutanud sellise taseme, kus meilt oodatakse päris palju," ütles Eesti koondise teine treener Rainer Vassiljev ERR-ile. "Meie kvaliteeti on märgatud ning Eesti mängijaid soovitakse. See pole tunnustus ainult koondisele, vaid kogu Eesti võrkpallile."

Maailmameistrivõistluste valiktsükkel oli kurnav. Kõigepealt peeti viis mängu Tallinnas ning seejärel viis kohtumist Kortrijkis. "Turniirid olid erinevad, sest Belgias oli tase ühtlasem, mis tähendas, et meil polnud ühtegi nö mänguga puhkepäeva," võrdles Vassiljev. "Tallinnas polnud Venemaal meie vastu kerge ning Belgias tahtsime kuni viimase päevani konkurentsis olla. See meil ka õnnestus, kuid süües kasvab isu ja oleksime tahtnud saada enamat."

Nüüd ootab koondist ees lühike puhkepaus, et hakata valmistuma Poolas toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks, kus kuulutakse ühte alagruppi Soome, Serbia ja võõrustajate koondisega. "Peame nädalaks ajaks ennast võrkpallist välja lülitama," sõnas Vassiljev. "Mõelda tuleb mängijate tervisele, et kellel on vaja midagi järele aidata. Siis alustame taas treeninguid ning meid ootavad ees kontrollkohtumised Hollandi ja Hispaaniaga."

Eesti peab EM-il oma esimese mängu 24. augustil Soome vastu. "Keskendume kõigepealt ainult sellele kohtumisele, ega mõtle, mis edasi tuleb," lisas Vassiljev.