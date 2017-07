Kolm Eesti noort motokrossisõitjat karastusid Euroopa tippkonkurentsis

„Tulemuse mõttes ei läinud päris nii nagu me lootsime, aga kogemusena oli see võistlus hindamatu,“ võttis Loketi muljed kokku Joosep Pärna isa Jüri Pärn. „Sõita nii, et kõik 40 poissi stardikurvis ja kogu võistluse vältel on sama kiired, see pagas on neil kolmel poisil nüüd olemas.“

Laupäeval valitses Loketis ligi 40kraadine palavus, kõva kattega rada pakkus kõrgeid ülehüppeid, järske kurve ja suuri tõuse-langusi. ühapäeval kastis hoovihm raja aga märjaks ja suurte klasside sõitudest tekkisid sügavad augud.

EMX85 klassis suutis Romeo Karu (KTM, KTM Racing Estonia) ajasõidus välja sõita 15. aja, kaotades parima ringiaja teinud Eddie Wade'ile (Suurbritannia) kolme sekundiga, siis tekkis käigukasti tõrge ja otsustati rajalt maha tulla. Võistlussõitu läks Karu vana rattaga, kuid sõit katkestati punase lipuga Moldova sõitja Igor Igor Cuharciuc'i fataalselt lõppenud kukkumise tõttu. Kogu EMX85 klassi EM-finaal otsustati ära jätta.

EMX65 ajasõidus olid Joosep Pärna (KTM, Pärnu Motoclub) ja Richard Paadi (KTM, AYR Racing Team) tulemused vastavalt 28. ja 29. Esimeses sõidus sai Pärn väga hea stardi, oli stardikurvis kuues ja tõusis vahepeal koguni teiseks. Olles neljandaks langenud, kukkus Pärn ja kaotas palju kohti ning suutis lõpuks end 18. kohale sõita. Paat sai samuti stardist hästi minema, kuid stardikurv oli just sellele poole kaldu, kus ta kahe nädala eest Stelpes jalale haiget sai ning nii jäi ta teiste taha kinni ja pidi hakkama tagant ründama. Paadile finišis 32. koht.

Teises sõidus Pärna start enam nii hästi ei õnnestunud ja väga tihedas konkurentsis oli raske tagant ettepoole sõita, finišis oli ta 24. Paat sai stardist 10ndana minema, kuid üks konkurent sõitis ta pikali ja taas ei õnnestunud enamat 32. kohast. Võistluse kokkuvõttes oli Pärn 24. ja Paat 34. Euroopa meistriks klassis EMX65 krooniti taanlane Mads Fredsoe Sorensen.

Juba sel nädalavahetusel, 29.-30. juulil ootavad nii Eesti kui veel 29 riigi kiireimaid noori motokrossisõitjaid ees juunioride maailmameistrivõistlused, mis toimuvad Tartu lähedal Lange motokeskuses.