Korvpallikoondis peab täna suve ainsa koduse kontrollmängu

Rootsi koondis tuleb basket.ee teatel Tallinnasse mitme särava korvpalluriga. Eeskätt tuleks välja tuua kuu aega tagasi Barcelonast lahkunud ja Gran Canariaga käed löönud Marcus Eriksson (23 a, 201 cm), samuti eestlastele üsna tuttav Ludvig Hakansson (Sevilla --> Fuellabrada, varem ka Riia VEF). Suurtest staaridest ei ole siin Jonas Jerebkot (Boston Celtics) ja Jefferey Taylorit (Madridi Real).

Välismaal pallivad Vedran Bosnici juhendatavas Rootsi koondises veel Tobias Borg (188 cm, Bilbao), Viktor Gaddefors (201, Juvecaserta), Dino Pita (192, Krosno, Poola), Martin Pahlmblad (193, Kymis, Kreeka A1) ning vähemalt üheks hooajaks Tartusse kolinud Carl Engström (216).

Rootsi mängib ühes MM-eelkvalifikatsioonigrupis Bosnia ja Hertsegoviina, Armeenia ja Slovakkiaga. Kindlasti on nendegi sihiks edasipääs sügisel algavale MM-kvalifikatsiooniturniirile.

Rootsi pääses viimati EM-finaalturniirile (praegu mängitakse pääsme eest MM-tsüklisse) 2013. aastal ning Sloveenias toimunud EM-il jõudsid põhjanaabrid 24 koondise seas kõrgele 13. kohale. Tookord olid kohal nii Jerebko kui Taylor, samuti praegusest koondisest Gaddefors, Massamba, Pita ja Hakanson.

Eesti koondis on pärast Portugalist naasmist vaikselt trenni teinud ja oodanud paari olulise mängija, eeskätt Rain Veidemani ja Tanel Kurbase naasmist. Nende saatus on endiselt lahtine. Siim-Sander Vene eemalejäämine oli Tiit Soku jaoks kindel juba nädal tagasi. Veidemani probleemiks on endiselt randmelõikusest paranemine.

MM-mängudega alustab Eesti 5. augustil võõrsil Makedoonia vastu.

"Päris nii see siiski ei käi, et mees tuleb kaks päeva enne mängu trenni ja on kohe valmis mängima. Ta peab ikkagi jõudma mängulisse vormi," märkis Alar Varrak.

Kurbase puhul on situatsioon raskem, sest tema postisioonil on Janari Jõesaar ja Erik Keedus end juba kenasti sisse mänginud.

Eesti ja Rootsi on kohtunud omavahel palju. Viimati oldi aga vastamisi koguni kuus suve tagasi. Siis suutis Eesti Rootsit kodus võita 65:60. Kaasa tegid Arbet, Kangur, Talts, Keedus, Kurbas, Sokk, Veideman.

Sel sajandil on meeskonnad vastamisi olnud 13 korda ja seitsmel korral on võitnud Rootsi. Seejuures on Eesti kodus kaotanud neile lausa neli mängu.