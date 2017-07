Õnneliku kaotajana põhiturniirile pääsenud Rublev võidutses Horvaatias

Rublev alistas Umagi turniiri finaalis 4. asetatud itaallase Paolo Lorenzi 6:4, 6:2. Teel finaali sai Rublev veerandfinaalis jagu tiitlikaitsjast, turniiril 3. asetatud itaallasest Fabio Fogninist ning poolfinaalis alistas kodupubliku lootuse Ivan Dodigi.

Kvalifikatsiooni otsustavas ringis jäi valikvõistlustel esimesena paigutatud Rublev alla ungarlasele Attila Balazsile, kuid kuna Borna Coric oli sunnitud turniirist loobuma, pääses Rublev siiski õnneliku kaotajana põhiturniirile.

Rublev on läbi aegade seitsmes õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud mängija, kes ATP turniiri võitnud. Viimati sai sellega 2009. aastal hakkama Rajeev Ram.

"See on imeline, mul pole sõnu," õhkas Rublev pärast finaali.

Võiduga tõusis Rublev 74. realt 25 kohta kõrgemale, paiknedes nüüd 49. positsioonil, mis on tema karjääri parim koht.

USA-s Newportis peetud ATP turniiril võidutses esimesena asetatud ameeriklane John Isner, kes sai finaalis 6:3, 7:6 (4) jagu läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud austraallasest Matthew Ebdenist. Isnerile on see kolmas Newporti tiitel.

Rootsis Bastadis alistas 8. asetatud hispaanlane David Ferrer finaalis 6:4, 6:4 ukrainlase Aleksandr Dolgopolovi, lõpetades pika tiitlipõua – viimati võitis 35-aastane Ferrer ATP turniiri 2015. aasta oktoobris.

Ferrer on nüüd Bastadis neljal korral võidutsenud, ta on läbi aegade teine mängija, kes Bastadi turniiri neljal korral võitnud. Varem on sellega hakkama saanud rootslane Magnus Gustafsson.

Rumeenias Bukarestis peetud WTA turniiri võitis kodupubliku rõõmuks Irina-Camelia Begu, kes sai finaalis 6:3, 7:5 jagu sakslanna Julia Görgesist.

See on Begu karjääri neljas WTA turniirivõit, seejuures alles esimene liivaväljakult.