Pärnus algab rahvusvaheline tenniseturniir

"Meil on hea meel, et viimasel hetkel lisandus turniirile Kaia Kanepi," rõõmustas turniiridirektor Riho Kallus.

Viimati nägi Eesti publik Kanepit mängimas kaks aastat tagasi Fed Cupil. "Arvan, et Kaia comeback’i tulevad paljud vaatama. Sel aastal saigi suuremad tribüünid tellitud," lisas Kallus.

Teiseks publikumagnetiks on äsja Kasselis ITF-i turniirivõidu saanud Jürgen Zopp, kes üle kümne aasta Pärnus vaatajate ette astub. Meeste turniiril löövad kaasa veel neli eestlast: värske Eesti meister Kristjan Tamm, vennad Mattias ja Kristofer Siimar ning Karl Kiur Saar. Naiste konkurentsis on võistlustules kuus Eesti mängijat: lisaks Kanepile võistlevad Fed Cupi koondislased Maileen Nuudi, Maria Lota Kaul ja Valeria Gorlats ning Elena Malõgina ja Tuule Tani. Viimane on ainus eestlastest, kes suutis kvalifikatsiooniturniirilt põhitabelisse murda.

Turniir peetakse Pärnus kesklinna väljakutel ja Tammsaare tennisekeskuses. Mängud algavad kell 11, päeva mäng on planeeritud kella 18-ks. Täna on selleks Maria Lota Kauli kohtumine teise paigutusega Daria Kružkovaga Venemaalt.

Eestlastest on esmaspäeval veel võistlustules Valeria Gorlats, Elena Malõgina ja Karl Kiur Saar ning paarismängus Ilona Poljakova – Liina Suurvarik, Karl Kiur Saar – Johannes Seeman, Kristofer Siimar – Hendrik Inno ja Mattias Siimar – Markus Kerner. Eestlaste mängud toimuvad kõik kesklinna väljakutel (Ringi 14a).