Korvpalli U-20 Euroopa meistriks tuli Kreeka

Iisrael, kes esines läbi turniiri väga võimsalt, jäi kolmandal veerandil küll 15-punktilisse kaotusseisu, kuid suutis sealt tulla nelja silma peale. Nikolaos Diplarose ülikauge kolmene aga kasvatas edu veerandaja lõpusekundilt taas seitsmele punktile.

Kreeka võitis paljuski tänu kaitsele. Seda näitab ka vaheltlõigete vahekord, mis jäi kreeklaste kasuks 11-4.

Iisrael jäi lauas peale 33-29, korvisöödud Iisraelile 13-12, pallikaotusi tegi Iisrael 13, Kreeka 10. Kahepunktivisked Iisraeli kasuks 39 vs 30 %, kolmesed Kreekale 35 vs 27 %, vabavisked 71 vs 64 %.

Antonios Koniaris tabas viis kaugviset, kogudes 15 punkti, Michail Lountzis tõi 12 punkti. Iisraeli poolel oli parim Yovel Zoosman 23 punktiga.

Meenutuseks, et suuresti sama koosseisuga võitis Kreeka 2015. aasta suvel ka U-18 koduse EM-i Volosel.

Pronksimängus võitis Prantsusmaa Hispaaniat 72:58.

EM-i MVP-ks valiti oodatult Kreeka koondise tugitala ning Panathinaikose noor staar Vassilis Charalampopoulos, kes kogus EM-il 14,4 punkti, 5,9 lauapalli ja 4 resultatiivset söötu.

Lisaks Charalampopoulosele mahtusid Tähtede viisikusse veel kreeklane Antonios Koniaris, Iisraeli mängujuht Tamir Blatt, prantslane Amine Noua ja Islandi koondise tsenter Tryggvi Hlinason.