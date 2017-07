Belgia koondise peatreener: olime valikturniiri parim meeskond

Belgia võitis kõik viis kohtumist, seejuures loovutati kogu turniiri peale ainult üks geim ja seda Eestile. "Vaadates numbreid, siis olime parim meeskond," ütles Belgia koondise peatreener Vital Heynen ERR-ile. "Me tahame olla maailma tipus ja sel juhul ongi eesmärgiks osalemine MM-il."

Belgia kindlustas edasipääsu viimases voorus, kus alistas Eesti 3:1. "Eesti, eesotsas oma peatreeneri Gheorghe Cretuga, on tugev," ei varjanud Heynen. "Mul on eestlastest kahju. Isiklikult arvan, et meile andis eelise see, et mängisime koduväljakul."

2014. aastal Saksamaa MM-pronksile tüürinud Heynenil on suured eesmärgid ka oma rahvuskoondisega. "Ma tahan Belgiaga teha ajalugu," lausus Heynen. "Ma unistan medalist."