Täht: kehva serviga võtsime endalt enesekindluse ära

"Tegemist on meeskonnamänguga," ütles Täht ERR-ile. "Mul klappis koostöö Kert Toobaliga ning ennast ma esile ei tõstaks."

Eesti võitis Belgia vastu avageimi, kuid kaotas kolm järgmist. "Hea algus oligi meie eesmärk," meenutas Täht. "Nad polnud kordagi kaotusseisu jäänud ja nüüd oli näha, et neil kadus enesekindlus. Järgmistes geimides servisime kehvasti, millega võtsime endalt enesekindluse ära. Kui kogu turniiri vaadata, siis nad väärisid edasipääsu, kuid ka meil olid omad võimalused."

Täht lisas, et jätkab klubikarjääri Poolas. "Mul on nendega leping olemas ja teen seal järgmise hooaja ära," sõnas Täht. "Seal on meeskonnasiseselt toimunud mingid muudatused ning mina olen juba ootusärev."