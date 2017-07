Kapten Toobal: loodetavasti osatakse mehi vääriliselt hinnata

"Meil oli plaan alguses panna nad pinge alla ja see õnnestus," ütles Eesti koondise kapten Kert Toobal ERR-ile. "Siis tuli neil pingilt uus diagonaalründaja, kes muutis mängu käekirja ja iseloomu."

Toobali meelest said määravaks pisiasjad. "Nemad pidi võitma kaks geimi, nende taga oli kodupublik ja nad olid turniiril võrreldes meiega mõne geimi vähem mänginud," lausus Toobal. "Meie andsime endast maksimumi ning loodetavasti osatakse seda vääriliselt hinnata. Need võidud ei tule iseenesest, vaid nende nimel on pikka aega vaeva nähtud."

Toobal usub, et Eesti võrkpall võib ka tulevikus edukas olla. "Selleks peab jätkuma sama süsteemne töö kui seni ja mängijad peavad aru saama, et nende tegevust hinnatakse," alustas Toobal. "Minul pole kaptenina midagi vaja lisada, kui näen, et neli meest on väljakul pikali, kuid nad toovad palli üles ja võidavad punkti, ning kui mängija tuleb kokku ja ütleb, et kodumaa eest võideldakse."