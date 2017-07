Robert Täht: meie võiduvõtmeks on olnud ühtsus

Senise nelja päeva jooksul on eestlaste üheks parimaks olnud Robert Täht. "Seni on hästi sujunud," ütles Täht ETV spordisaatele. "Kuid minu punktide taga on meeskonnakaaslaste suur töö. Kes võtab palli vastu, kes tõstab. Mina lihtsalt lõpetan."

Kuigi graafik on olnud tihe, ei lase Täht ennast sellest häirida. "Tegemist on olulise turniiriga, kus me ei saa lasta väsimusel sekkuda," sõnas Täht. "Minu jaoks toimis hästi lühike ettevalmistusperiood."

Tähe meelest on Eesti edu pandiks meeskonnavaim. "Meie võiduvõtmeks on olnud ühtsus," tunnistas Täht. "Meil on Kert Toobal vaimseks liidriks ja tagantliinist Rait Rikberg, kuid ülejäänud tiim on võrdne."