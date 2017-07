Kupper MM-pileti teenimisest: see rong on kahjuks läinud

Kuigi maailmameistrivõistluste normist jäi täna Kadrioru staadionil ülinapilt puudu, siis võidutulemus 49,38 annab lootust, et maailma ededetabeli põhjal Jagor MM-ile kvalifitseerub. Eelmisel suvel ka Rio olümpial võistelnud Jagor on senise karjääri kaks parimat jooksu teinud just Eesti meistrivõistlustel. Sajandiku võrra parema isikliku rekordi jooksis ta siinsamas kaks aastat tagasi. "Siin on meelestatus ja pinge suurem kui tavalistel võistlustel," ütles Jagor ETV spordisaatele. "Täna oli stardieelne närv suurem kui olümpiadebüüdil."

Rio olümpiamängude neljas kettaheitja Martin Kupper jäi terviseprobleemidest rikutud hooajal MM-normist ehk 65-st meetrist üsna kaugele. Täna tuli ta Eesti meistriks tulemusega 61.70 ning tunnistas, et eelseisvale tiitlivõistlusele pääsemist ta enam tõenäoliseks ei pea. "See rong on kahjuks läinud," tõdes Kupper. "Tuleb leppiga olukorraga, mis on. Loodetavasti tuleb praegune mudas suplemine kunagi kuidagi kasuks."

Ka Gerd Kanteri seis pole kiita, kuid temal on vähemalt maailmameistrivõistluste norm täidetud. Täna pidi ta leppima teise kohaga ning tulemusega 61.14. "Tänane võistlus rippus minu jaoks juuksekarva otsas," tunnistas Kanter. "Neljapäevasel treeningul pärast Šveitsist tulekut vigastasin selga, kuid võimlesime hoolega ning võtsin valuvaigistid sisse, mis aitasid."

Eile tõkkesprindi võitnud Grit Šadeiko tuli Eesti meistriks ka kaugushüppes tulemusega 6.23. Meeste kaugushüppe võitja Igor Sjunin hüppas 7.60. 200 meetri jooksu finaalides olid kiiremad Marek Niit ja Õilme Võro. Niit jooksis võiduajaks 21,37, edestades napilt tugeva isikliku rekordi jooksnud kümnevõistlejat Karl-Robert Salurit.