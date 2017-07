FOTOD | Eesti U-18 korvpallikoondis võitis Balti matši täiseduga

Kohtumine algas tasavägiselt. Eestlased vahetasid sarnaselt eilsele mängule palju ning proovisid erinevaid kooslusi platsil. Kaspar Treieri tabav kaugvise viis eestlased esmakordselt ette 13:12. Seejärel tabas Eesti poolelt kaks järjestikust kolmest Sten Saaremäel, viies Vaido Rego juhendatavad ette 19:16. Sinna otsa veel üks tabav kaugvise Treierilt (22:16). Hugo Erkmaa tabavad vabavisked viisid Eesti esimese veerandi järel 26:16 ette.

Vahe püsis kümne punkti piirimail ka terve teise veerandi. Robin Kivi kolmene kasvatas poolajaks meie noormeeste eduseisu 12-punktiliseks 48:36. Esimese poolaja statistika näitas, et mängisime meeskondlikumalt kui lõunanaabrid. Korvisöödud meie kasuks 13-4. Viskeprotsent oli mõlemalt poolt korralik: Eestil 52 ja Lätil 50%. Kristian Kullamäelt Eesti parimana pikale pausile minnes 9 punkti.

Eesti alustas teist poolaega koosseisus: Matthias Tass, Henri Drell, Erki Kuhi, Kristian Kullamäe ja Hendrik Eelmäe. Kui vahepeal lasti lõunanaabrid juba viie punkti kaugusele (54:49), siis otsustavale veerandile mindi siiski soliidses 64:49 eduseisus.

Head mängu näitasid viimastel mänguminutitel Rosenthal, Entsik, Kivi ja Karpin, kes võimutses korvi all mõlemal pool väljakut. Lätlased tegid küll korraliku tagasituleku, kuid 75:71 võit kirjutati eestlaste arvele.

Tagamängija Sten Saaremäel viskas täna Eesti parimana 11 silma. Henri Drell lisas 10 ja Kristian Kullamäe 9 silma. Lätlaste poolelt tegi kõige rohkem pahandust Armandas Berkis, kes tõi 18 punkti ja 8 lauapalli.

Koondise peatreener Vaido Rego sõnas mängujärgselt: „Selles mõttes võib turniiriga rahule jääda, et saime kolm võitu kätte aga samuti on veel elemente, mis tahavad parandamist. Pallikaotusi oli palju. See on suur murekoht hetkel. Kohati kiirustame oma asjadega. Peame rohkem keskenduma oma plaanile ja vastase mängule. Me tahame osasid asju automaatselt teha.“

Vähem kui nädal on jäänud koduse EM-turniirini. "Homme on noormeestel puhkepäev, teisipäeval tehakse kerge trenn ja kolmapäeval peetakse veel viimane kontrollmäng Tšehhiga," sõnas peatreener.

Statistikast

EESTI – LÄTI 75:71

Lauapallid: 38-37

Korvisöödud: 18-10

Vaheltlõiked: 11-13

Pallikaotused: 18-21

2p: 42 vs 48%

3p: 39 vs 28%

Vv: 66 vs 88%

Eestile turniirilt kolmest mängust kolm võitu ja esikoht. Eesti koondise parimaks mängijaks valiti Kristian Kullamäe. Teise koha teenis kahe võidu ja ühe kaotusega Soome ning kolmandaks jäi Leedu.