Lahm valiti esmakordselt Saksamaa parimaks jalgpalluriks

Ajakirja Kicker poolt organiseeritud hääletusest said osa võtta kõik Saksamaa spordiajakirjanike liidu liikmed, kokku hääletas 885 ajakirjanikku. Lahm sai ülekaaluka võidu, saades 242 häält, edestades teisel kohal lõpetanud Madridi Reali poolkaitsjat Toni Kroosi 50 häälega, kolmandaks jäi Dortmundi Borussia ründaja Pierre-Emerick Aubameyang 120 häälega, vahendas Soccernet.ee.

"See on tõeline tunnustus ja olen väga rahul. Arvan, et ajakirjanikud hääletasid mu karjääri, mitte mu hooaja poolt," ütles võitja pärast tulemuste avalikustamist. Lahmi karjääri jäävad kaunistama üks Meistrite liiga tiitel, kaheksa Bundesliga võitu, kuus Saksamaa karikavõitu ning üks maailmameistritiitel.