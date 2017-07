Astana jahib Touri üht üllatajat

Tundub, et Fabio Aru on Astanast lahkumas. Viimaste kuulujuttude põhjal on Tanel Kangerti tööandja huvitatud Tour de France'i parima mägironija ja kokkuvõttes 10. mehe Warren Barguili palkamisest.

25-aastasel prantslasel on leping Team Sunwebiga ka järgmiseks aastaks, kuid säravad tulemused on teinud temast ihaldusväärse objekti, vahendas Spordipartner.ee.

Väljaanded L’Equipe ja De Telegraaf kirjutavad, et lisaks Astanale tunneb lisaks Astanale Barguili vastu huvi Sky. Samas arvatakse, et Barguili uueks tööandjaks saab Prantsuse klubi - kas siis Fortuneo-Oscaro või siis Jerome Pineau’ loodav uus tiim. Sunweb hoiaks tõusva tähe loomulikult endale, kuid tiimijuhid saavad aru, et olukord turul on muutunud.