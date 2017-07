Jalavalu sunnib Anett Kontaveidi järgmise nädala turniirist loobuma

"Tõmbasin eilses poolfinaalis vasaku jala sisekülje lihase ära. Finaalis see natuke segas, aga ei olnud kaotuse põhjus. Kuid pidasime targemaks järgmise nädala turniirist loobuda," lausus Kontaveit Delfile.

Samas uskus Eesti esireket, et häda ei ole liiga hull ning tal on kindlalt plaanis enne augusti lõpus toimuvat aasta viimast Suure slämmi turniiri US Openit lüüa kaasa Cincinnati ja New Haveni jõuproovidel USA-s.

Gstaadis hollandlanna Kiki Bertensile kaotatud esikohaheitluse võttis Kontaveit kokku nii: "Alates teise seti viimastest geimidest hakkas ta väga hästi servima. Nii läks kuni mängu lõpuni. Minu pallingul oli kohe suurem pinge peal. See saigi lõpuks määravaks."