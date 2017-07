Selver pikendas sidemängijaga lepingut

"Uuel hooajal on liiga seoses uute klubide ning mängijate liitumisega uus ja huvitav," ütles Lipp Selveri kodulehekülje vahendusel. "Ootan ka huviga uut treenerite duot. Peatreener Stalsi tean isiklikult aastast 2009, kui mängisime koos Tartu esinduses. Tegemist on väga sümpaatse ja asjaliku inimesega.

Lipu sõnul on siiski palju ka vanast ajast tuttavat. "Mehed, kelle ümber hakkan mängima, on samuti tuttavad mehed ning nende kõrval on tore tööd jätkata," tunnistas Lipp. "Tuleb huvitav hooaeg ning ootan juba pingsalt esimesi ühistreeninguid ja mänge."