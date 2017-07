TÄNA | Eesti ja Belgia võrkpallikoondised selgitavad MM-ile pääseja

Ajaloolise maailmameistrivõistluste pääsme pälvimiseks peab rahvusmeeskond täna Belgia alistama kas 3:0 või 3:1. "Mõni aasta tagasi poleks ma suutnud usukuda, et oleme ühe mängu kaugusel MM-finaalturniirist. Täna on see aga juba teist korda sel aastal reaalsus. Ootan meeskonnalt võitlust esimesest viimase vileni. Kui see on tehtud, siis rohkem ei saagi nõuda," rääkis rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal.

Senisel turniiril on Eesti alistanud 3:0 nii Hispaania kui Slovakkia ja 3:1 Valgevene. Tulises duellis sakslastega tuli vastaste 3:2 paremust tunnistada. Tänavu Maailmaliiga esimeses tugevusgrupis seitsmenda koha saanud võõrustajad on aga teinud tõelise jõudemonstratsiooni ja pole senise nelja mängu peale kaotanud veel geimigi. "Belgia on siiamaani pääsenud suhteliselt kergelt, ent see ei ole tänast mängu arvestades tähtis," lausus Toobal.