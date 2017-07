U-20 EM: Kullapositsioonil Erm püstitas teise isikliku rekordi järjest

110 m tõkkejooks:

Avapäeva võitnud Erm jätkas ilusat võistlust kohe teise päeva hommikulgi, püstitades tõkkesprindis isikliku tippmargi 14,39. Samamoodi isikliku rekordiga sai maha ka Tilga (15,01). Alavõidu teenis 14,14 jooksnud šveitslane Finley Gaio.

Kuue ala järel säilitas Erm 5151 punktiga liidrikoha, prantslane Ludovic Besson jääb temast 24 silma kaugusele. Kolmas on 5075 punktiga sakslane Niklas Kaul ning Tilga hoiab hollandlase Rafael Raapi (5057) järel 5015 silmaga viiendat kohta.

Kettaheide:

Erm püstitas pühapäeval teise isikliku rekordi järjest, sest sai kettaheites kirja 46.99 (seeria 46.99 - X - X). Tilga aga võttis 49.34-ga (48.73 - 49.34 - X) alavõidu. Ermi konkurentidest heitis Kaul 48.49 (samuti isiklik tippmark) ja Besson 45.74.

Seitsme ala järel juhib Erm 5959 punktiga ning edu Kauli ees on 45 ja Bessoni ees 50 punkti. Tilga on 5872 punktiga neljas. Viiendal kohal olev sakslane Maximilian Vollmer kaotab talle juba 268 punktiga.