West Hami suve kolmas suurost püstitas klubi rekordi

Kuigi West Ham ei avaldanud täpset üleminekusummat, kinnitati, et tegemist on klubi rekordtehinguga. Briti meedia teatel on summa kuni 25 miljonit naela ja suurem kui mullue Andre Ayew' eest makstud 20,5 miljonit.

Arnautovici näol on tegemist West Hami selle suve kolmanda suurostuga. Varem on klubiga liitunud ka Inglismaa koondise väravavaht Joe Hart ja kaitsemängija Pablo Zabaleta. Lisaks on sihikul endine Manchester Unitedi ja Madridi Reali ründaja Javier Hernandez.

Arnautovic on esindanud 62 korda Austria koondist ja löönud 15 väravat. Eelmise nelja hooaja peale kokku Stoke Citys lõi ta Inglismaa kõrgliigamängudes 22 tabamust.