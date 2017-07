Kõrge euroametnik: treenerid on keerulisemas olukorras kui 20 aastat tagasi

Euroopa Liidu eesistujana on Eesti seadnud spordis kõige prioriteetsemaks teemaks treenerite rolli ühiskonnas, sest muutusi ja abi ootab Euroopas koguni üheksa miljonit treenerit.

"Treenerid on täna palju keerulisemas situatsioonis, kui olid 20, 30 või 40 aastat tagasi. Enam ei piisa, et õpetad mängureegleid, et õpetad jooksma nii kiiresti kui võimalik või reeglite järgi mängima ja võitma," lausus Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi asedirektor Jens Nymand-Christensen ETV-le.

"Spordiruum on noortele samuti kohaks, kuhu nad toovad kaasa kõik väljaspool sporti olevad probleemid. Seetõttu ootame, et treenerid oleks eeskujuks ja tegeleksid ka kõige sellega, mida noored üksteisele ütlevad ja kuidas sellele reageerivad. Et nad oskaksid rääkida sellistel teemadel nagu seksism, rassism, antisemitism ehk kõikvõimalikel teemadel, millega puutuvad elus kokku."

Muidugi ei oota Euroopa Komisjon, et Eesti suudaks treenerite mured lahendada poole aasta jooksul, kuid suur start on teemale antud

"See on teema, millega tegeleme paljude järgnevate aastate jooksul, sest ma ei usu, et siin on mingi imelahendus, et me saaks äkki öelda, et kõik üheksa miljonit treenerit on ideaalsed eeskujud ja suudavad leida selles keerulises keskkonnas õiget suunda. Tunneme, et treenerid ise soovivad muutusi, et parandada just selles osas oma tööoskusi. Nad väärivad selleks meie toetust. Euroopa saab seda teha teatud projekte rahastades. Liikmesriigid saavad tihedat koostööd tehes kogemusi vahetada ja spordimaailm peab astuma ette ja aru saama, et küsimus pole vaid võidus."

Nymend-Christenseni sõnul oli säärane teemavalik fantastiline. "Ma arvan, et selle teema tõstatamine oli tublisti hilinenud. Suured õnnitlused Eestile, kes tegi esimese eesistujana sellise valiku, sest see puudutab just noorte inimesteni jõudmist ja nende kaasa haaramist nendele sobivatel tingimustel."

"On näha, et spordimaailm on hakanud ka ise sellesse võimsalt investeerima. Igaüks oma tingimustel. Lihtsat lahendust pole. Alad on erinevad ja probleemid, millega seisavad silmitsi, erinevad ja ka liikmesriigiti, kuid see oli suurepärane algus eelmisel nädalal Tallinnas."