Libero Rait Rikberg: aitäh slovakkidele, et nad elu nii lihtsaks tegid

Eesti võrkpallikoondise libero Rait Rikberg jäi rahule, et plaan Slovakkia võimalikult väikeste jõukuludega ära võita töötas ning pühapäevases mängus Belgiaga on eelkõige tähtis vaimne pool.

Koondise libero Rait Rikberg. Nüüd on neli mängu mängitud, üks kaotus kirjas, aga suured lootused võita MM-finaalturniiri pääse. Mida ütled kõigi nende mängude kohta ja selle keemia kohta, mis meeskonnas hetkel on?

See aasta on meie sisekliima olnud super. Ei ole ühtegi probleemi olnud. Isegi pärast eilset väga rasket kaotust olime üksteise vastu toetavad. Nii treener kui kogu meie staff toetas meid. See on sel aastal meie võistkonnas kõige suurem positiivsus. Teiseks, nende nelja raske mängu puhul... tõesti on raske. Kahel esimesel päeval oli põrgukuumus ka, nüüd on mõnusam olemine. Aga nii kaugele oleme juba jõudnud, küll viimase pingutuse ka ära kannatame.

Täna Slovakkia vastu oli selge, et meeskonnal oli rohkem kvaliteeti ja peatreener sai vangerdada. Kas tundsite sisemiselt ka, et võib jala veidi sirgeks lasta?

Ei, seda ei olnud! Pigem oli meie mõte see, et saaks võimalikult kiiresti kaelast ära. Võimalikult väikese jõukuluga. Juba soojendusest oli näha, et üks nende põhinurgaründaja ei tee üldse sooja ja tulid täitsa teise koosseisuga. Katsetasid ma ei tea mida. Suur aitäh neile, et nad elu nii lihtsaks täna tegid.

Häbeneda pole midagi, kui eelmise MM-i pronksile Saksamaale 2:3 alla jääd. Kindlasti hammas jäi verele.

Kui vaatasime videosid, kuidas nad on siiamaani mänginud, siis ei saa öelda, et see oli meie jaoks üllatus, aga nad mängisid tõesti väga hästi - rabasid kaitses hästi hingestatult. Alates kolmandast geimist meie samamoodi - hingestatult iga palli järgi sajaga... Aga keegi peab võitma ja keegi kaotama ja seekord võitis Saksamaa. Kripeldama jääb muidugi, aga see on selline turniir, et tagasi pole mõtet mõelda. Ainult edasi!

Belgia vastu on vaja teha igal juhul 3:0 või 3:1 esitus. Mida saab Eesti Belgia vastu paremini teha kui eelmistes mängudes. Kas mängijana tunned, et vormi tipp hakkab tulema? Sellistel turniiridel planeeritakse, et viimaseks päevaks oleks kõige värskem tunne.

Pigem arvan, et võrkpalli tehniline osakaal ei maksa üldse. Sellistes finaalides on kõik peas kinni. Kui suudame olla peas värsked ja teha kõike, mida treener meile ütleb, siis on meil kõik võimalused olemas.

Belglased lubavad, et seni tühjad tribüünid tulevad pilgeni täis. Kas see paneb Eesti koondise jalga väristama või seda vihasemalt mängima?

Kuidas kellelgi. Meil paneb kindlasti vihasemalt mängima. Teame, mis meid ootab, kui hästi mängime ja seda läheme kindlasti homme püüdma.