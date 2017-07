Kirt viskas oda üle 80 meetri, Mägi tegi korraliku 400 meetri jooksu

Hooaja keskel viiel võistlusel järjest üle 83 meetri oda visanud Magnus Kirt sai täna 80 meetri joone kätte alles kahes viimases voorus ning võidutulemuseks jäi 80.04.

"Ainuke positiivne on see, et jälle kaheksaga algas," lausus Kirt ETV-le. "Aga võistluskäiguga rahule ei jäänud. Läks rabistamiseks ja tegelikult on igasugu oludega see aasta võistelda saanud. On igasugu kogemusi nii vihma kui tuulega. Oleks pidanud nendest oludest üle olema, aga täna oli keeruline."

Teise koha saanud Tanel Laanmäe viskas täna parimal katsel 77.79.

Rio olümpiamängude finalist 400 meetri tõkkejooksus Rasmus Mägi tegi kaks nädalat enne maailmameistrivõistlusi viimase kontrollstardi siledas neljasajas ning tuli Eesti meistriks isikliku rekordi lähedase tulemusega 46,42.

"Mul on hea meel, et selle jooksu ilusti tehtud sain," rõõmustas Mägi. "Viimased kaks nädalat ei ole päris nii läinud nagu plaanisin või lootsin. Treeningutel läksid kiirused päris suureks ja õige pisut tegin omale haiget. Aga pääsesin väikese ehmatusega ja järgmised 12 päeva tuleb väga targalt ja kvaliteetselt ära lahendada. See aeg on minu kohta küllaltki hea aeg."

Londoni MM-iks valmistuv seitsmevõistleja Grit Šadeiko võitis täna 100 meetri tõkkejooksu Eesti meistrivõistluste rekordiga 13,33. Isiklikust rekordist jäi lahutama viis sajandikku. "Korralik aeg, ma arvan. Jooks ise ei olnud väga puhas," tunnistas Šadeiko. "Oli krobeline ja konarlik. Aga ma arvan, et aeg on selle kohta väga hea."

Eesti meistrivõistluste rekord paranes täna ka naiste 1500 meetri jooksus. Rohkem kui 30 aasta vanuse rekordi ületas Liina Tšernov, joostes võiduajaks 4.15,95. Tegelikult on Tšernov praegu ka Eesti rekordi vormis, sest eelmisel võistlusel Itaalias jäi sellest puudu vaid kolm sajandikku.

"Praegu on küll minu elu parim vorm. Ma ei ole ise üksinda nii kiiresti jooksnud. Eesti meistrivõistlustel eriti," ütles Tšernov. "Kahjuks alustasin enda jooksudega natuke hilja ja see vorm on praegu väga hea, aga enam ei ole häid miitinguid, kuna see MM pressib juba peale. Kui õnnestub leida Euroopas veel jookse, siis tahaksin kindlasti realiseerida enda vormi ära."

Meeste 100 meetri jooksu finaali võitis kindlalt Eesti esisprinter Marek Niit hooaja tippmargiga 10,43. Naiste 100 meetri jooksus ei startinud terviseprobleemide tõttu Ksenija Balta ja meistriks tuli Maarja Kalev.