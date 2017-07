Võrkpallikoondise mänedžer: hakkame suurematele kandadele astuma

Eesti võrkpallikoondise mänedžer ja võrkpalliliidu spordivõistluste direktor Robin Ristmäe nõustub, et MM-valikturniiri üldine melu pole kõige suurem, aga Eesti koondise tasemetõus on siiski selge.

"Kui nüüd mõelda, millised riigid on juba finaalturniirile pääsenud ja meie oleme sellele nii lähedal, siis tegelikult hakkab vaikselt tekkima see tunne küll," lausus Ristmäe intervjuus ERR-ile. "Eesti riik on nii kõrgele arenenud ja hakkame suurematele ka kanda astuma. Natuke teeb ärevaks küll."

Rahandusliku külje peale Ristmäe vähemalt turniiri käigus liiga palju mõtlema ei pea. "Eelarvet lugema ei pea, aga eks ikka teeme omad märkused ja siis turniir-turniirilt edasi. Konkreetset eelarvet ma nüüd ei pea."