Uus-Meremaa rattur nihutas tunnisõidu tippmarki

31-aastane Nielsen läbis tunniga 47,791 kilomeetrit ja ületas mullusest austraallanna Bridie O'Donnelli nimel olnud maailmarekordi, kes jaksas toona Adelaide'is 909 meetrit vähem.

Küll aga jäi kahekordsel olümpialasel napilt puudu absoluutsest maailmarekordist, mis kuulub endiselt ameeriklanna Evelyn Stevensi nimele (47,980 kilomeetrit), kes püstitas selle Colorado mäestikus.

"Ma olen õnnelik, et see on nüüd läbi. See oli tõeline väljakutse," sõnas Nielsen pärast rekordi püstitamist. "Ma olen rahul, sest tean, et andsin kõik mis võimalik. Teadsin, et meretaseme maailmarekordi püüdmine on realistlik."