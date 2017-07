Cannondale-Drapac sai uue peasponsori

Tegemist on maailmatasemel arvestatava tegijaga, kellele kuulub kokku 50 meedia ja tehnoloogia brändi nagu näiteks HuffPost, Yahoo Sports, Engadget ja Autoblog, vahendab Spordipartner.

Ametliku teate kohaselt tuleb Oathi logo tiimi vormile, kuid pole kindel, kas meeskond ka nime vahetab. Kindel on see, et jätkuvalt kasutatakse Cannondale'i rattaid.

Cannondale-Drapaci ratturitest lõppeb käesoleva hooajaga leping Tour de France'il kolmandat kohta hoidval Rigoberto Uranil, Pierre Rollandil, Simon Clarke'il ja Davide Formolol.