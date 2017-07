U-18 koondise treener: mäng ei kulgenud nii nagu seda soovinud oleksime

Eesti koondise resultatiivseim mängija oli Matthias Tass 15 punktiga. Noormehe arvele kogunes ka 5 lauapalli. Kristian Kullamäe isiklikud näidud olid 14+7+8, Hugo Erkmaa 12+2+2, Henri Drell 12, Märt Rosenthal 10+5+2, Kaspar Treier 8+3 lp ja Erki Kuhi 4+3+2.

Eesti mängib täna kell 18.00 Leeduga, kes eile võitis Lätit 83:69.

Treener Indrek Reinbok vastas küsimusele, kas mäng kulges üldjoontes nii nagu treenerid näha soovisid, ette nägid?

- "Ei, ei kulgenud. Oli momente, kus olime organiseeritud ning oli momente, kus me seda ei olnud. Kui jäime vastase surve alla, tekkis ka palju praaki. Liialt eksisid ka meie põhirotatsiooni mehed. Oli kõikumisi, mis ei meeldinud. Ning kurb number protokollist: tegime teisel poolajal 13 pallikaotust. Nõuame treeneritena kindlasti kiiret korvpalli, mistõttu on teatud arv pallikaotusi plaani sisse kirjutatud, kuid neid oli täna liiast. Ka põrgatuselt võeti meil palli ära, mitte ainult valesöötudest."

Reinbok jätkas: "Positiivne on aga see, et me ei kaotanud oma rütmi. Proovisime mängitada koosseisusid, mis imiteeriks võimalikult maksimaalselt võistlusmomenti. Lõpuks läks rotatsiooni siiski päris laiali (kümme meest 14+ minuti, lisaks Karpin 7:18 - toim.)."

Mis seisus koondis on, nädal enne EM-i? - "Nagu peatreener siin eile ühes intervjuus ütles, tegeleme peenhäälestusega. Tuleb puhata, lihvida väiksemaid nüansse, saavutada vormi tipp. Mis puutub neisse mängijatesse, kes liitusid ettevalmistusega hiljem (Treier, Erkmaa), siis taktikaliselt on nad kindlasti teistele järgi jõudnud. Kuidas aga keha vastu peab, seda näeme lõplikult paari lähema nädala jooksul."