Kaia Kanepi võistleb üle pika aja kodumaa pinnal

“Meil on hea meel, et viimasel hetkel lisandus turniirile Kaia Kanepi,” rõõmustas turniiri direktor Riho Kallus. Viimati nägi Eesti publik Kanepit mängimas kaks aastat tagasi Fed Cupil. “Kodusel rahvusvahelisel turniiril pole ta ammu-ammu kaasa mänginud. Karjääri alguses, 2001. aastal ta Kadriorus võitis sarnase turniiri,” meenutab Kallus. “Arvan, et Kaia come back’i tulevad paljud vaatama. Sel aastal saigi suuremad tribüünid tellitud,” ütles ta.

Teiseks publikumagnetiks on kindlasti Jürgen Zopp, kes üle kümne aasta Pärnus vaatajate ette astub. Meeste turniiril löövad kaasa ka värske Eesti meister Kristjan Tamm, vennad Mattias ja Kristofer Siimar ning Karl Kiur Saar. Naiste konkurentsis võistlevad Fed Cupi koondislased Maileen Nuudi, Maria Lota Kaul ja Valeria Gorlats ning Elena Malõgina.

Täna algasid Pärnus Merko Estonian Open kvalifikatsiooniturniirid. Kahe päeva jooksul selgub, kes leiavad koha põhitabelisse. Eestlastest on võistlustules meestest Markus Kerner, Hendrik Inno, Oskar Lusti, Martin Randpere, Robin Erik Parts ja Johannes Seeman ning naistest Saara Orav, Anette Mäelt, Tuule Tani ja Yvonne Pärn.

Seekord oli võistluste konkurents eriti tihe. “Merko Estonian Openile tulid eile ennast võistlustele üles andma sedavõrd palju soovijaid, et üheksa mängijat üle Euroopa jäid kvalifikatsiooniturniiri ukse taha,” tõdes Kallus.

Järgmisel nädalal algab Pärnus kesklinna väljakutel (Ringi 14a) põhiturniir. Mängud algavad iga päev kell 10, päeva mäng on planeeritud kella 18-ks.