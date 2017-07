Froome: ma ei võta tempsõidus liigseid riske

Tour de France finišeerub pühapäeval Pariisis, kuid lõplik paremusjärjestus pannakse paika laupäeval, kui Marseille’is on kavas 22,5 km temposõit. Chris Froome (Sky) edestab Romain Bardet’d (AG2R La Mondiale) 23 ja Rigoberto Urani (Cannondale-Drapac) 29 sekundiga.

Touri üldvõitu kaitsev Froome on korralik temposõitja ja tavaoludes peaks talle edust piisama ning seega on kõik Suurbritannia sportlase enda kätes, vahendas Rattauudised.ee.

“Arvan, et pean seda võtma nagu ükskõik milliste teist eraldistarti, mida olen varem teinud,” lausus Froome. “Pean kõike õigesti tegema. Ma ei võta liigseid riske, eriti kurvides. Kui on võimalus kiirendada, siis kiirendan, kuid tegemist pole rajaga, kus ma hakkan kõigega riskeerima. Olen praegu fantastilisel positsioonil ja see annab mulle palju enesekindlust.”

Touri avapäeval, Düsseldorfis peetud temposõidus tekitas elevust Froome’i eriline võistlusriietus. Laupäeval kavatseb mees aga kanda Touri korraldajate poolt antavat Le Coq Sportifi vormi. “Olen kandnud Touri korraldajate poolt antud temposõidu riietust peaaegu igal aastal ja see pole kunagi olnud probleemiks. Kõik sõltub ikkagi jalgadest,” rõhutas Froome.