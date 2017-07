Eesti võrkpallikoondis pani Slovakkia kindlalt paika ja säilitas šansid

Eesti parimad punktitoojad olid Robert Täht 17 ja Oliver Venno 15 punktiga. Kõrge protsendiga (75%) oli rünnakul 12-st pallist üheksa punktiks löönud Ardo Kreek. Tähe nimele aga kirjutati neli serviässa.

Eestil on nüüd nelja vooruga kogutud kümme punkti ja pühapäevane matš Belgiaga otsustab, kas eestlased pääsevad MM-finaalturniirile või mitte.

Eelnevalt peab hetkel üheksa punkti peal olev Belgia mängima täna veel viie punktiga jätkava Saksamaaga. Ülejäänud võistkondadel enam teoreetilist edasipääsušanssi ei ole.

Enne mängu:

Eile õhtul väljus rahvusmeeskond eelmise MM-i pronksmedalisti Saksamaa vastu küll kahegeimilisest kaotusest, ent pidi otsustavas siiski vastase 15:11 paremust tunnistama. Hoolimata allajäämisest on aga tuleva aasta septembris Bulgaarias ja Itaalias peetava MM-finaalturniiri pääsme jahtimisel kõik Eesti endi kätes.

Kui võidame Slovakkiat 3:0 või 3:1, on Eestil teiste matšide tulemustest sõltumata pühapäeval kindlasti võimalus mängida ajaloolise MM-finaalturniiri pileti nimel. Alagrupi paremusjärjestuse määramisel vaadatakse esmalt võitude ja seejärel punktide arvu. Nende võrdsuse korral geimide ja punktide suhet ning viimasena omavahelist kohtumist. Kolme vooru järel juhib täiseduga Belgia (9 punkti; geimid 9-0), kahe võiduga on Eesti teine (7; 8-4) ja Saksamaa kolmas (5; 7-5), ühe võidu peal on neljandana Slovakkia (3; 3-6) ja viiendana Hispaania (3; 3-7). Valgevene on seni võiduta (0; 1-9).

Slovakkia ei ole Belgias küll oma parimas rivistuses, ent see ei tähenda, et Eestit ootaks kerge jalutuskäik. „Mäng Slovakkiaga saab olema väga raske. Peame saama kohe algusest hea rütmi ja oma taktikast kinni pidama. Kui pole otsest vajadust, siis peame raske vastuvõtu korral rünnakul riske vältima ja sundima vastaseid mängima pikki pallivahetusi,” lausus rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu.