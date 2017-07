Levadia ründaja: meil pole üldse eksimisruumi

Levadia jääb nüüd liidrist Tallinna Florast vaid ühe punktiga maha, kuid suurel rivaalil on varuks matš Tartu Tammeka vastu. "Hooaeg on alles poole peal ja me ei jälgi seda vahet," ütles Hunt pärast tänast Tallinnas peetud kohtumist ETV spordisaatele. "Viimasel ringil peame punktiseisule rohkem tähelepanu pöörama."

Hundi meelest ei pea matemaatika abil ennast üles keerama. "Praegu pole mõtet pingeid peale panna," tunnistas Hunt. "Aga meil pole üldse eksimisruumi. Peame võtma kõik, mis võtta annab."