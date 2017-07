Fääri saared on käsipalli U-21 MM-il võitmatus hoos

Avavoorus olid Fääri saared 31:28 üle Tšiilist ning alistasid seejärel Lõuna-Korea 28:27. Kahe vooru järel juhivad koos Fääri saartega A-alagruppi täisedu nelja punktiga Saksamaa ja Norra. Lõuna-Korea, Ungari ja Tšiili on kaotanud mõlemad kohtumised.

B-alagrupis on peetud kolm vooru ning Sloveenial ja Prantsusmaal on viis, Taanil ja Rootsil neli ning Kataril ja Egiptusel null punkti.

C-alagruppi juhivad täisedu nelja silmaga Makedoonia ja Hispaania. Tuneesia on kogunud kaks punkti kahest ning Brasiilia ja Venemaa kolmest matšist. Burkina Faso on kaotanud mõlemad vastasseisud.

D-alagrupis on täisedu Horvaatia ja Islandil, vastavalt kolmest ja kahest kohtumisest. Alžeerial on kirjas võit ja viik ning Saudi Araabial on kaks, Argentinal üks ning Marokol null punkti. Kogu viimane kolmik on väljakul käinud kolmel korral.