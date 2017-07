Conte võttis Costast loobumise otsuse vastu juba jaanuaris

Valitseva Inglismaa jalgpallimeistri Londoni Chelsea peatreener Antonio Conte võttis Diego Costa lahkumise osas esimest korda sõna, kui teatas, et ta võttis ründajast loobumise otsuse vastu juba jaanuaris.

Chelsea peatreener jättis Diego Costa maha meeskonna Aasia turneelt ja ilmselt saab Hispaania koondislase tulevaseks koduklubiks taas Madridi Atletico, vahendas Soccernet.ee.

"Mulle ei meeldi rääkida mängijatest, kes pole siin, aga ma võin teile ainult seda öelda, et Costa situatsioon oli selge juba jaanuaris. Minu jaoks on see kõik läbi," teatas ta Telegraphile.

Inglise väljaande teatel tahtis Costa talvisel üleminekuaknal siirduda Chelseast Hiina Tianjin Quanjani, aga klubil õnnestus teda siiski mai lõpuni enda juures hoida. Koos võideti veel Inglismaa meistritiitel, aga sellega Chelsea ja Costa ühine retk lõppeb. Teda tuleb Chelseasse asendama koondisekaaslane Alvaro Morata.