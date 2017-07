Baruto rivaalist sai kõigi aegade võidukaim sumomaadleja

Yokozuna tiitliga mongol alistas selleks ozeki Takayasu ja möödus nii 2011. aastast rekordit vallanud Kaiost. Kui viimasel kulus selleks 23 aastat, siis Hakuho jõudis tippmargini vaid 16 aastat pärast oma esimest turniiri.

"Ma olen õnnelik, et sain fännidele selle võidu tuua," sõnas 32-aastane Hakuho, kelle nimel on ka ajaloos kõige rohkem turniirivõite. "Kui sa paned midagi sõnadesse, siis võib see tõeks osutuda. Samuti aitasid mind selle saavutuseni turniiri eel tehtud treeningud ja üldine kehaline seis."

Tulevikus plaanib Hakuho saada sumotreeneriks, aga see on komplitseeritud samm, kuna Jaapani profisumos pole selline samm välismaalastele lubatud. Ajaloo jooksul on kuus sumomaadlejat siiski oma kodakondsusest loobunud ja saanud Jaapani passi, sest riigis ei lubata topeltkodakondsust.

Kui Hakuho peaks sellise käigu astuma, tekitaks see kindlasti tema kodumaal Mongoolias pahameelt. Ka tema isa on seal rahvuskangelane, sest võitis 1968. aasta olümpial Mexico Citys maadluses hõbemedali, olles esimene olümpiapjedestaalile jõudnud mongol.