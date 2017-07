Bigbank Tartu sõlmis lepingu kolmanda välismaalasega

Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel hõbe- ja Baltikumi võrkpalliklubisid ühendavas Credit24 Meistriliigas pronksmedali võitnud Bigbank Tartu on tulevaks hooajaks käed löönud kolmanda võõrleegionäriga.

Viimaseks täienduseks on Kanada nurgaründaja Brook Alois Sedore. Möödunud hooaja veetis pallur Kanada võrkpalluritele loodud treeningkeskuses, kuhu kogutakse kokku andekad mängumehed ning valmistatakse neid ette välisklubi jaoks. Bigbank Tartu kirjutab koduleheküljel, et mängumehe eesmärgid on igapäevaselt areneda, millele peaksid seejärel järgnema ka tiitlivõidud. Sedore´iga lepingu sõlmimisel mängis suurt rolli ka möödunud hooajal Bigbank Tartus pallinud rünnakuliidri Bradley Robert Gunteri soovitus, vahendab Volley.ee.

Lisaks mängivad välismängijatest Emajõelinnas tuleval hooajal Austraaliast pärit, ent eelmised kaks hooaega Kanada liigas pallinud vasakukäeline diagonaalründaja Curtis Stockton. Tegemist on ühtlasi Kanada liiga skoorikuningaga. Sidemängija positsioonile on palgatud ameeriklane Joshua Stewart.

Eestlastest jätkavad klubis sidemängija Ronald Järv, nurgaründajad Markus Uuskari ja Stefan Kaibald, libero Robin Valting ja tempomehed Meelis Kivisild ning Mart Naaber.