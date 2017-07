Manchesteri derbis paistis silma 17-aastane City poolkaitsja

Esimese värava City võrku lõi 37. minutil Paul Pogba söödust värske ost Romelu Lukaku ning teise lisas paar minutit hiljem Jesse Lingardi söödust Marcus Rashford.

"Ma olen väga rahul," sõnas võitjate peatreener Jose Mourinho. "Ma olen kindel, et Pep [City peatreener Pep Guardiola] arvab sama. Kõige tähtsam oli, et mängijad said kõrgetasemelise treeningmängu."

Guardiola näis enim rahul olevat 17-aastase tulevikulootuse Phil Fodeni tegutsemisega, kelle teeneid plaanib sel hooajal veelgi kasutada. "Mulle pole sõnu selle kirjeldamiseks, mida nägin," ütles Guardiola. "Tema esitus oli täiesti teisel tasemel. Ta armastab seda klubi. Ta on City fänn. Ta on kingitus."

"Võib-olla jääb ta sel hooajal meiega, sest ta on väga eriline: loob võimalusi ja on alati parimal positsioonil," jätkas hispaanlane.